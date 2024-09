Skoraði mark númer 841

Lionel Messi er nú búinn að skora 841 mark á ferlinum eftir leik Inter Miami og Charlotte í MLS deildinni.

Messi er einn besti ef ekki besti leikmaður sögunnar en hann komst á blað í 1-1 jafntefli í gær.

Messi skoraði jöfnunarmark Miami með laglegu skoti en Charlotte hafði komist yfir stuttu áður.

Miami er besta lið Bandaríkjanna í dag og er á toppnum í sinni deild með 65 stig, átta stigum á undan næsta liði.

Markið má sjá hér.

✨🇦🇷 Leo Messi scores for Inter Miami and makes it 841 career goals!@InterMiamiCF 🎥pic.twitter.com/1e5TvceeIk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2024