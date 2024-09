Áfram áföll hjá City – Rodri fór í aðgerð í morgun og De Bruyne meiddur í næstu leikjum

Rodri miðjumaður Manchester City gekkst í morgun undir aðgerð eftir að hafa slitið krossband gegn Arsenal um síðustu helgi.

Rodri hefur verið í skoðun á Spáni og loks var staðfest að hann væri með slitið krossband.

Fleiri áföll dynja á City því Kevin de Bruyne er áfram meiddur en hann meiddist í síðustu viku gegn Inter í Meistaradeildinni.

„Ég veit ekki hvenær hann kemur aftur, kannski fyrir landsleikina,“ sagði Pep Guardiola á fundi í dag.

Manchester City heimsækir Newcastle á morgun í hádeginu í fyrsta leik helgarinnar.

