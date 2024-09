Hörmungar Ten Hag í Evrópu – Svona er tölfræðin í síðustu níu leikjum

Hörmungar Manchester United í Evrópu undir stjórn Erik ten Hag halda áfram, liðið er með einn sigur í síðustu níu leikjum í Evrópu.

UM er að ræða fimm tapleiki, þrjú jafntefli og einn sigur í síðustu níu leikjum.

United gerði jafntefli gegn Twente í Evrópudeildinni í gær þar sem liðið var ekki sannfærandi.

Ten Hag er undir pressu í starfi og ljóst er að nokkur slæm úrslit á næstu vikum gætu kostað hann starfið.

United á Evrópuleik strax í næstu viku þegar liðið mætir Porto á útivelli.

🔴⚠️ Manchester United have won just one of their last nine games in Europe! 🇪🇺

Five defeats, three draws and one win vs Copenhagen at home under Erik ten Hag. pic.twitter.com/BACcEK8oBV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024