Ótrúlegir hlutir hafa gerst í einkalífi þessa manns: Lókurinn lék lausum hala – Átti það til að pissa í glas og henda því svo í margmenni

John Terry verður líklega oftast minnst fyrir afrek sín innan vallar þar sem hann vann mörg mögnuð afrek sem fyrirliði Chelsea og enska landsliðsins en lífið utan vallar var einnig áhugavert.

Vefsíðan Upshot tekur oft saman áhugaverða hluti um fræga knattspyrnumenn og nýlega var farið í saumana á lífi Terry utan vallar.

„Fyrirliðinn slóst á næturklúbbum, meig í bjórglas og svaf hjá konu úti á götu,“ segir í upphafi greinar the Upshot.

Sagan byrjar árið 1994 þegar hinn ungi Terry ákvað að fara frá West Ham til Chelsea. Fjölskyldan hans hélt öll með West Ham, eitt skiptið þegar Terry skoraði gegn West Ham varð allt brjálað.

„Ég leit upp í stúku og sá frændur mína og pabba minn öskra á mig og hrauna yfir mig,“ segir Terry um málið

Our story begins in 1994, when a teenage John devastates his family by leaving West Ham for Chelsea. And when he scores against the Hammers, they go nuts. He recalls: „I went to celebrate in front of their fans, I saw my uncle and my father screaming and insulting me.” pic.twitter.com/rx5eyIdaof — The Upshot (@UpshotTowers) September 13, 2024

Árið 1998 kemst Terry inn í aðallið Chelsea og ákvað að vera flottur á því, hann festi kaup á glæsilegum Bentley.

Þetta var ekki eitthvað sem heillaði Dennis Wise sem var fyrirliði liðsins á þeim tíma.

Hann tók Terry í hálstaki fyrir framan leikmenn Chelsea og sagði. „Hvað í andskotanum heldur þú að þú sért, skilaðu þessum bíl,“ á Wise að hafa sagt við Tery.

Næturlífið:

Nokkrar sögur eru til af Terry á næturlífinu en þegar hann fór út á lífið með Jody Morris til að fagna fæðingu barnsins hans þá lenti hann í slagsmálum.

Terry fór í slagsmál við dyravörð og kýldi hann fast í andlitið, svo fast að höndin hjá Terry brotnaði.

Málið fór fyrir dóm þar sem Terry var hreinsaður af ásökunum og mátti sjá hann gráta þar.

Ári síðar var Terry farin að stunda næturklúbba í Essex en þar var hann með trix sem fór ekkert alltof vel í fólk.

Terry átti það til að míga í bjórglas við barinn og skella því svo í gólfið. Terry var gómaður en sagðist ekki hafa komist á klósettið vegna meiðsla í tá.

One year later, Tezza unveils his new party trick at an Essex nightclub. He stands at the bar, pisses in a pint glass and drops it on the floor. When the club confront him with CCTV footage, he claims he couldn’t reach the toilet because he had an injured toe. pic.twitter.com/6LhJage3fT — The Upshot (@UpshotTowers) September 13, 2024

Lókurinn lék lausum hala:

Terry er gerður að fyrirliða Chelsea árið 2004 og varð liðið enskur meistari, eitthvað virtist sú velgengni ná til Terry og fór hann að halda framhjá konu sinni.

Nokkrar þeirra ræddu málið við enska fjölmiðla. Ein þeirra sagði að Terry væri með mjög stóran lim, önnur sagði að Terry hefði reynt að stunda mök með sér í bíósal.

Sú þriðja sagðist hafa verið með Terry á klósetti á næturklúbb en hún sjálf var á hækjum. „Ég þurfti að þrýsta mér upp við vegginn,“ sagði konan.

One mistress hails John’s „huge manhood“, while another says he tried to shag in the back row of a cinema. And a third reveals they banged in a nightclub toilet while she was on crutches from a broken leg. „I was having to lean against the sides of the cubicle,“ she laughs. pic.twitter.com/Fw7zd5lo6g — The Upshot (@UpshotTowers) September 13, 2024

Ein konan sem var ritari svaf hjá Terry út í vegkanti á M25 hraðbrautinni, þau voru hins vegar smeyk og brunuðu heim til Wayne Bridge sem var liðsfélagi Terry og brutust þar inn.

Bridge kom snemma heim og gómaði þau. „Hann virkaði ekki sáttur,“ sagði konan sem naut ásta með Terry.

Nokkrum árum síðar eða árið 2010 var Terry sakaður um að hafa verið að sofa hjá Vanessa Perroncel fyrrum eiginkonu Bridge. Þeir hættu að vera vinir og mikil læti sköpuðust.

Átta mánuðum síðar ákváðu ensku blöðin hins vegar að leiðrétta fréttina, Terry var aldrei með henni en allt var farið til andskotans.

There’s just one problem. The affair never happened. Eight months later, the News of the World bury a retraction on page 18: „It was untrue… We apologise to Miss Perroncel for any distress caused.“ But for Terry, it leads to an even uglier scandal… pic.twitter.com/7EIq2GosqW — The Upshot (@UpshotTowers) September 13, 2024

Eftir ferilinn:

Árið 2018 lagði Terry skóna á hilluna og fór að stunda viðskipti, sum hafa gengið vel en önnur ekki.

Rafmyntir og slík viðskipti fara af stað og Terry stofnar Ape Kids Football Club sem seldi NFT myndir.

NFT missti 99 prósent af öllu virði sínu og Terry reyndi að eyða öllum færslum sínum um þetta.

Skömmu síðar fer FBI í það að leita að manni sem hafði verið NFT svindl og leit hann út eins og Terry á teiknaðri mynd.

Árið 2021 var Terry að gefa gjafir á Instagram, sigurvegararnir voru tvær konur sem þóttu glæsilegir. Taldist þetta nokkuð furðulegt.