Áfall hjá City – Rodri með slitið krossband og spilar ekki meira á þessu tímabili

Ljóst er að tímabilið hjá Manchester City verður talsvert erfiðara en vonir stóðu til um en Rodri er með slitið krossband í hné.

Rodri fór meiddur af velli í gær þegar liðið gerði 2-2 jafntefli við Arsenal.

Nú hefur verið staðfest að Rodri er með slitið krossband og tímabilið úr sögunni hjá honum.

Rodri hefur átt magnað ár og er talinn líklegur til þess að vinna Gullknöttinn en hann varð Evrópumeistari með Spáni í sumar.

City hefur Mateo Kovacic og Ilkay Gundogan til að fylla í hans skarð en ljóst er að þetta er mikil blóðtaka fyrir City.

