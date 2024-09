Steinhissa að Martinez hafi ekki verið sendur í sturtu – Sjáðu fáránlega tilraun

Margir enskir knattspyrnuaðdáendur létu í sér heyra í gær eftir leik Crystal Palace og Manchester United.

Lisandro Martinez, varnarmaður United, hefði átt að fá beint rautt spjald að margra mati í leik sem lauk með markalausu jafntefli.

Argentínumaðurinn bauð upp á ansi óvenjuleg tilþrif í leiknum og hefði hæglega getað meitt leikmann Palace alvarlega.

Sem betur fer þá slapp Daichi Kamada við meiðsli eftir þessa tilraun Martinez sem fékk þó gult spjald.

Dæmi nú hver fyrir sig.

honestly someone explain to me how Lisandro Martinez got away with that challenge on Kamada but Virgil Van Dijk got show a red for this challenge on Isak #CRYMNU #LIVBOU #LiverpoolFC #PremiereLeague pic.twitter.com/erSs1uGDsp

— ★ (@miedowrld) September 22, 2024