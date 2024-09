Setti óheppilegt met í ensku úrvalsdeildinni – Enginn hefur spilað jafn oft í röð án þess að vinna

Ben Brereton Diaz setti heldur betur óheppilegt met í ensku úrvalsdeildinni í gær er Southampton tapaði 3-0 gegn Manchester United.

Diaz er sóknarmaður Southampton en hann hefur nú tapað 11 leikjum í röð í efstu deild Englands.

Ekki nóg með það heldur hefur Diaz ekki unnið í 18 leikjum í röð í efstu deild sem er nýtt met.

Diaz spilaði með Sheffield United á síðustu leiktíð á láni en það lið féll úr efstu deild en Sílemaðurinn skoraði sex mörk í 14 leikjum.

Þessi 25 ára gamli leikmaður hefur ekki skorað í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum með Southampton.

Ben Brereton Diaz has set a new competition record for the most Premier League appearances without being on the winning side (18).

DLLDDLDLLLLLLLLLLL

He’s lost his last 11 in a row. 👀 pic.twitter.com/dlhOo8doCv

— Squawka (@Squawka) September 14, 2024