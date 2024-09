United sagt hafa opnað samtalið við Rabiot

Samkvæmt fréttum í Frakklandi hefur Manchester United átt í viðræðum við Adrien Rabiot á síðustu dögum.

Rabiot er samningslaus en hann ákvað að fara frá Juventus í sumar og hefur ekki fundið sér félag.

Rabiot er franskur landsliðsmaður sem hefur verið orðaður við United í nokkur ár.

Launakröfur miðjumannsins hafa lækkað talsvert undanfarið og því er United farið að skoða það að semja við hann.

Ef Rabiot ætlar sér að snúa aftur í franska landsliðið þarf hann að finna sér lið sem fyrst en nokkur lið eru sögð horfa til hans.

