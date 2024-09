Dragan ákveður að hætta á Dalvík

Dragan Kristinn Stojanovic, þjálfari meistaraflokks karla hjá Dalvík/Reyni hefur ákveðið að láta af störfum þegar tímabilinu í Lengjudeild karla lýkur á morgun. Dragan upplýsti stjórn knattspyrnudeildar um þessa ákvörðun í vikunni.

Samningur Dragan er að renna út og hefur þessi reynslumikli þjálfari ákveðið að róa á önnur mið. Dragan hefur stýrt Dalvík/Reyni síðustu tvö tímabil, á hans fyrstu leiktíð flaug liðið upp úr 2. deildinni með nokkrum yfirburðum. Liðið var þá nýliði í deildinni þegar Dragan stýrði liðinu upp í Lengjudeildina.

Í sumar hefur liðið leikið í næst efstu deild en liðið er fallið úr deildinni. Þrátt fyrir fallið hefur Dalvík/Reynir átt góða spretti í deildinni og getur leikmannahópur og þjálfarateymi liðsins gengið stolt frá borði. Síðasti leikur liðsins undir stjórn Dragan verður gegn Þrótti R. á Dalvíkurvelli á morgun klukkan 14:00.

„Dragan hefur á síðustu tveimur árum unnið mjög gott starf á Dalvík og er honum þakkað fyrir hans framlag til fótboltans þessi tvö ár. Undir stjórn Dragan fór liðið sem nýliðar upp úr 2. deildinni, þar sem liðið spilaði skemmtilegan og árangursríkan fótbolta. Sumarið í sumarið hefur verið erfitt en á stórum köflum spilaði liðið vel. Úrslitin og önnur atriði féllu hins vegar ekki með Dalvík/Reynir þetta sumarið. Dragan hefur í öllu sínu starfi verið mjög faglegur og lagt mikið á sig til að ná árangri, vill stjórn félagsins þakka honum fyrir gott og óeigingjarnt starf og óska honum velfarnaðar í framtíðinni.“

Fyrir hönd stjórnar

Hörður Snævar Jónsson

Dragan Stojanovic

„Eftir tvö góð ár á Dalvík tel ég það góðan tímapunkt að láta störfum, ég þakka Dalvík/Reyni fyrir traustið og tækifærið til að stýra liðinu þessi tvö ár. Þetta hefur verið skemmtilegur tími, árið í fyrra var frábært. Þetta ár hefði vissulega geta verið betra en við gáfum öllum okkar andstæðingum góðan leik. Ég hef verið ánægður með leikmennina, stjórnina og alla sjálfboðaliða sem hafa viljað hjálpa til á þessum tíma og þakka kærlega fyrir mig“

