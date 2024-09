Lætur myndir af eiginmanninum hverfa í skugga skilnaðar

Alvaro Morata framherji AC Milan og Alice Campello eru að skilja eftir sjö ára hjónaband og fjögur börn.

Morata og Campello hafa verið ofurpar í heimi fótboltans en kappinn hefur spilað fyrir Chelsea, Juventus, Real Madrid og Atletico Madrid.

Morata gekk svo í raðir AC Milan á dögunum. Það vekur athygli miðla að Campello er byrjuð að fjarlæga myndir af eiginmanninum nú þegar skilnaðurinn er að ganga í gegn.

Campello er með skrifstofu á Spáni þar sem hún hefur fjarlægt myndir af Morata og sett frekar myndir af sjálfri sér upp á vegg.

Alvaro Morata's former partner Alice Campello has been CAUGHT OUT 😳👀 pic.twitter.com/nFFAbyqD8L

— Mail Sport (@MailSport) September 12, 2024