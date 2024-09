Sneri aftur á æfingasvæðið og fékk frábærar móttökur – Sjáðu myndirnar

Thiago Silva sneri aftur á æfingasvæði Chelsea í vikunni en hann er fyrrum leikmaður félagsins.

Silva er afskaplega vinsæll á meðal stuðningsmanna Chelsea en hann er í dag leikmaður Fluminese í Brasilíu.

Silva fékk frábærar móttökur frá starfsfólki Cobham, æfingasvæði Chelsea, og er í miklum metum á meðal flestra.

Brassinn er 39 ára gamall í dag og verður fertugur þann 22. september en hann lék með Chelsea í fjögur ár.

Silva ákvað að heimsækja Chelsea á meðan landsleikjahléð stóð yfir og hitti þar fyrrum liðsfélaga og starfsfólk.

Myndir af þessu má sjá hér.

Thiago Silva just posted he is back at Cobham for a visit during the international break.

Ended with “See you soon 💙”

Could he be lining up a coaching gig for the future?! Dare I dream? 🥹 pic.twitter.com/U973OxCwFg

— The Elastico🇧🇷CFCscout (@the_elastico) September 10, 2024