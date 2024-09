Skoraði og setti á sig þekkta grímu – Sjáðu myndbandið

Framherjinn vinsæli Paul Mullin skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu í gær í EFL bikarnum fyrir Wrexham.

Mullin er einn mikilvægasti ef ekki mikilvægasti leikmaður Wrexham og kom liðinu í 1-0 gegn Salford.

Wrexham vann að lokum 2-1 sigur og er komið áfram en sigurmarkið var skorað er sjö mínútur lifðu leiks.

Fagn Mullin vakti verulega athygli en hann setti á sig Deadpool grímu og benti í átt að stuðningsmönnum Wrexham.

Skemmtilegt fagn sem má sjá hér.

Paul Mullin scores his first goal of the season and celebrates as Welshpool 😎 #Deadpool pic.twitter.com/9QxbwoOUMw

— RobRyanRed – Wrexham AFC Podcast (@RobRyanRed) September 10, 2024