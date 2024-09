Skaphundurinn Emi Martinez sturlaðist eftir tap í nótt – Ákvað að láta tökumanninn finna fyrir því

Leikmenn Argentínu voru svekktir eftir 2-1 tap gegn Kólumbíu í nótt á útivelli en þeir fengu óblíðar móttökur.

Baulað var á leikmenn Argentínu allan leikinn og það fór ekki vel í leikmenn liðsins.

Eftir tapið var Emi Martinez markvörður Aston Villa og Argentínu ekki í sínu besta skapi.

Ákvað hann að labba upp að tökumanni og berja hressilega í myndavélina hans. Martinez er þekktur skaphundur.

Atvikið má sjá hér að neðan.

🚨🚨| Booed throughout the game against Colombia, Emi Martinez hit the @TyCSports camera in frustration after a 2-1 defeat 😳🇦🇷

pic.twitter.com/qZZpFjLgPo

— CentreGoals. (@centregoals) September 11, 2024