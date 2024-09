Hörmungar De Ligt í Hollandi – Tekinn af velli í hálfleik í gær eftir þessi mistök

Matthijs De Ligt varnarmaður Manchester United mætir líklega ekkert í sínu besta skapi til félagsins eftir landsleikjafrí.

De Ligt var kippt af velli í hálfleik í 2-2 jafntefli gegn Þýskalandi í gær.

De Ligt var mjög slakur í fyrri hálfleiknum og gerði slæm mistök í marki sem Þjóðverjar skoruðu.

De Ligt var einnig slakur í fyrri leik liðsins og fékk ekki góða dóma fyrir hann.

Ronald Koeman var það ósáttur með De Ligt í gær að hann tók hann af velli í hálfleik en mistökin má sjá hér að neðan.

Another error from Matthijs De Ligt tonight 🆚 Germany — He's been withdrawn at halftime by the gaffer 🫣 $/#MUFC pic.twitter.com/cV1VdPEbE6

— UTDQuarters (@UTDQuarters) September 10, 2024