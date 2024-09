Sjáðu augnablikið vandræðalega – Fékk sér sæti á varamannabekk Heimis

Ansi skondið atvik átti sér stað í gær er Írland og England áttust við í Þjóðadeildinni.

Heimir Hallgrímsson er þjálfari Írlands en hans menn töpuðu 2-0 á heimavelli í hans fyrsta leik sem þjálfari liðsins.

Lee Carsley er þjálfari Englands en hann fékk sér sæti á röngum varamannabekk áður en flautað var til leiks.

Carsley sast í sæti Heimis áður en leikurinn hófst áður en honum var bent á að færa sig.

Þetta má sjá hér.

Refuses to sing the national anthem now ends up going the wrong bench. Lee Carsley is not fit to be England Manager #CarsleyOutpic.twitter.com/StijLpyyUY

— Fyn 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧 (@Utd_Wlfpc) September 7, 2024