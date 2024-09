Rooney hefur engu gleymt – Sjáðu stórkostlegt mark hans í gær

Wayne Rooney skoraði stórkostlegt mark í gær en hann sneri aftur á Old Trafford.

Rooney er markahæsti leikmaður í sögu United en hann skoraði í 5-4 tapi gegn Celtic í góðgerðarleik.

Englendingurinn skoraði þónokkur aukaspyrnumörk á sínum ferli sem leikmaður og minnti á sig í viðureign gærdagsins.

Sjón er sögu ríkari en markið má sjá hér.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wayne Rooney, at 38 years old, scores Manchester United’s first free-kick goal at Old Trafford in two years. 😅🎯

— CentreGoals. (@centregoals) September 7, 2024