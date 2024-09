Ronaldo náði stórkostlegu afreki í gær

Cristiano Ronaldo skoraði sitt 900. mark á ferlinum í gær er Portúgal spilaði við Króatíu í Þjóðadeildinni.

Ronaldo er orðinn 38 ára gamall en hann er í dag leikmaður Al-Nassr í Sádi Arabíu og stendur sig vel.

Hann komst að venju á blað í 2-1 sigri í gær en Ronaldo gerði annað mark liðsins eftir að Diogo Dalot hafði komið Portúgal yfir.

Þetta var fyrsti leikur Portúgals í Þjóðadeildinni þetta árið og byrjar liðið á afskaplega sterkum sigri.

Cristiano Ronaldo was emotional after scoring his 900th goal 🥺 pic.twitter.com/lpwhzzy1uJ

