Sjáðu atvikið umdeilda á Emirates: Piers Morgan brjálaður – Var þetta verðskuldað rautt spjald?

Arsenal tapaði sínum fyrstu stigum í ensku úrvalsdeildinni í dag er liðið mætti Brighton á heimavelli.

Kai Havertz komst aftur á blað fyrir Arsenal í leiknum en heimamenn tóku forystuna á 38. mínútu.

Snemma í fyrri hálfleik fékk Declan Rice að líta sitt annað gula spjald og Arsenal með tíu menn á vellinum.

Stuttu eftir það jafnaði Joao Pedro metin fyrir Brighton sem hefur byrjað tímabilið.

Fleiri mörk voru ekki skoruð og eru bæði lið á toppnum með sjö stig eftir þrjá leiki.

Spjald Rice var nokkuð umdeilt en hann sparkaði boltanum þá burt er Joel Veltman ætlaði að taka aukaspyrnu.

Piers Morgan, stuðningsmaður Arsenal og sjónvarpsmaður, talar um um að þessi ákvörðun sé sú versta í sögunni þegar kemur að brottrekstri.

So many weird events in Declan Rice red card

1. Is it even a freekick to begin win?

2. Veltman doesn't take the freekick from where he was fouled

3. Veltman threw the ball at Rice who is walking away.

4. The ball is still moving as Veltman goes to kick it

5. Veltman kicks him pic.twitter.com/3WExPiTX5a

— Charles Davie (@chuckdavie) August 31, 2024