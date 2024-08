Tvö mismunandi tilboð frá Chelsea á borðinu

Chelsea hefur lagt fram tvö mismunandi tilboð í Jadon Sancho, leikmann Manchester United.

Englendingurinn er alls ekki inni í myndinni á Old Trafford og er útlit fyrir að hann fari á Stamford Bridge. Hann hefur þegar samið um sín kjör hjá Chelsea.

Bæði tilboð Chelsea hljóða svo að félagið fái hann á láni. Annað þeirra inniheldur þá möguleika á að kaupa Sancho næsta sumar á meðan hitt tilboðið inniheldur kaupskyldu.

United þarf nú að flýta sér að taka ákvörðun um hvað skuli gera varðandi Sancho.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024