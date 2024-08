Sancho endar hjá Chelsea í kvöld

Að öllu óbreyttu verður Jadon Sancho kantmaður Chelsea í kvöld.

Ekki er vitað hvort Sancho komi á láni eða Chelsea hreinlega kaupi hann.

David Ornstein hjá Athletic segir að viðræður séu í fullum gangi og búist sé við að Sancho endi hjá Chelsea.

Erik ten Hag hefur litla trú á Sancho hjá United og virðist stefna í að hann fari.

Sancho var á láni hjá Dortmund seinni hluta síðustu leiktíðar og átti ágætis spretti.

🚨 Chelsea expected to strike deal with Manchester United to sign Jadon Sancho before transfer window closes. No formal agreements in place yet but situation advancing that way + #MUFC winger wants to complete proposed #CFC move @TheAthleticFC #DeadlineDay https://t.co/iG4x1qV9Xe

