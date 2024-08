Rooney kemur sér í klandur – Sótölvaður að góla í karókí þegar stutt er í leik

Wayne Rooney þjálfari Plymouth er lítið að stressa sig á lélegu gengi liðsins og skellti sér út á lífið á miðvikudag.

Rooney fékk sér þá aðeins í glas og fór í karókí þar sem hann tók lagið.

Rooney er þekktur glaumgosi en það vekur furðu margra að hann skelli sér út á lífið þegar stutt er í leik.

Þjálfarinn tók við starfi Plymouth í sumar og er greinilega sáttur í bænum.

Stuðningsmenn liðsins eru þó ekkert alltof sáttir með stjórann enda gengi liðsins í upphafi tímabils ekkert sérstakt.

Wayne Rooney hit the karaoke in Plymouth last night 🤣pic.twitter.com/H9buaLVNUl

