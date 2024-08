Orri Steinn mættur upp í vél og er á leið til Spánar að skrifa undir

Orri Steinn Óskarsson er í flugi á leið til Spánar ásamt umboðsmanni sínum, Magnúsi Agnari Magnússyni, þar sem hann mun ganga í raðir Real Sociedad.

Félagaskiptaglugginn lokar í kvöld og er Sociedad að kaupa Orra af FC Kaupmannahöfn á 20 milljónir evra. Fabrizio Romano birti mynd af Orra og Magnúsi í flugi á leið til Spánar fyrir skömmu.

Landsliðsframherjinn hefur verið gríðarlega eftirsótur undanfarið og einnig orðaður við Porto og Manchester City. Hann er hins vegar á leið til Spánar.

Orri hefur byrjað tímabilið í Danmörku frábærlega en heldur nú í mun stærri deild.

🔵⚪️🛩️ Orri Oskarsson and his agent Magnus Magnússon on their way to Spain to join Real Sociedad. pic.twitter.com/eYLSVvt5Do

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024