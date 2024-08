Virðist ætla að misheppnast hjá Newcastle að krækja í Guehi

Newcastle hefur eytt öllu sumrinu í að eltast við Marc Guehi varnarmann Crystal Palace en það virðist ekki ætla að skila árangri.

Þannig hefur Palace hafnað nokkrum tilboðum í enska landsliðsmanninn.

Palace vill 65 milljónir punda fyrir Guehi en þá upphæð hefur Newcastle ekki viljað reiða fram.

Félagaskiptaglugginn lokar annað kvöld og segir enska blaðið Mirror að allt stefni í að Newcastle missi af manninum sem félagið hefur viljað fá í allt sumar.

Guehi er fyrirliði Palace þessa stundina og væri það ansi mikilvægt fyrir félagið að ná að halda í sinn traustasta varnarmann.

The Marc Guehi deal to Newcastle 'looks off' with little over a day remaining in the transfer window.https://t.co/4e1TZ5TVRN pic.twitter.com/vUT8oYGk01

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 29, 2024