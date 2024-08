Sjáðu Zlatan fara á kostum í stuttmynd um nýju Meistaradeildina

Í dag var dregið í splunkunýju deildarfyrirkomulagi Meistaradeildarinnar við hátíðlega athöfn í Mónakó. Liðin mæta átta mismunandi andstæðingum, fjórum heima og fjórum úti, í þessu nýja fyrirkomulagi. Öll lið eru í einni 36 liða deild þar sem efstu átta fara beint í 16-liða úrslit og lið 9-24 í umspil um sæti í 16-liða úrslitunum.

Þetta nýja fyrirkomulag var útskýrt í dag á athöfninni og meira að segja sýnd um það stuttmynd, þar sem mörgum stórstjörnum brá fyrir. Pirruðu þær sig á þessu nýja fyrirkomulagi til að byrja með.

Goðsögnin Zlatan Ibrahimovic fór á kostum í myndinni, sem sjá má hér að neðan.

A new era begins.

The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024