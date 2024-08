Samkomulag um Sancho loks sagt í höfn

Jadon Sancho er á leið til Juventus frá Manchester United ef marka má blaðamanninn Fabrice Hawkins á RMC Sport.

Sancho virðist ekki vera inni í myndinni hjá Erik ten Hag, stjóra United. Þeir áttu í stríði á síðustu leiktíð sem endaði með því að kantmaðurinn var lánaður aftur til Dortmund, en í sumar bárust þær fréttir úr herbúðum United að þeir hefðu átt sáttarfund.

Þrátt fyrir það hefur Sancho verið utan hóps hjá United í fyrstu tveimur leikjum liðsins í ensku úrvalsdeildinni og er sennilega á förum. Hann hefur verið orðaður við bæði Juventus og Chelsea undanfarna daga.

Hawkins segir samkomulag nú í höfn milli United og Juventus um að ítalska félagið fái hann á láni út þessa leiktíð, en þurfi svo að kaupa hann næsta sumar.

Sjálfur er Sancho sagður mjög spenntur fyrir skiptunum.

