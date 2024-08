Jói Berg lagði upp mark í grátlegu tapi í Mekka – Myndband

Jóhann Berg Guðmundsson lagði upp mark í öðrum leik sínum með sádiarabíska liðinu Al-Orobah í kvöld.

Hans lið mætti Al-Wehda í úrvalsdeildinni þar í landi í kvöld og fór leikurinn fram í Mekka.

Odion Ighalo, fyrrum leikmaður Manchester United, kom heimamönnum yfir á 1. mínútu en Zeyad Al Hunayti jafnaði á 33. mínútu eftir hornspyrnu Jóhanns.

Al-Wehda skoraði svo sigurmark í blálok leiksins. Grátlegur endir fyrir Al-Orobah sem er án stiga eftir fyrstu tvo leiki mótsins.

Zeyad Al Hunayti scores Al-Orobah's first Saudi League goal to level the score!

The game is tied up, and it's all to play for now!#Alwehda #Alorobah #الوحدة_العروبةpic.twitter.com/adFmhKxSwl

