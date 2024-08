Enn ein stjarnan á leið til Sádi-Arabíu

Það er orðið ansi líklegt að Joao Cancelo endi í Sádi-Arabíu á næstu dögum.

Hinn þrítugi Cancelo er ekki inni í myndinni hjá Pep Guardiola, stjóra Manchester City, en undanfarin tímabil hefur hann verið á láni hjá Bayern Munchen og Barcelona.

Portúgalinn er nú á leið í peningana í Sádí, en meistararnir þar í landi, Al-Hilal, hafa fengið tilboð sitt upp á rúmar 20 milljónir punda samþykkt.

Al-Hilal og City bíða nú eftir grænu ljósi frá Cancelo sjálfum, sem tekur eðlilega lokaákvörðun um málið.

🔵🇸🇦 Al Hilal expect João Cancelo’s final green light to travel for medical as it’s all down to player’s approval.

The agreement with Man City is done as revealed for €25m package, already accepted.

⏳🇵🇹 pic.twitter.com/6SD9orwDUz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024