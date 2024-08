Chelsea reynir nú við Toney – Var sagður hafa náð samkomulagi í Sádí

Chelsea reynir nú að krækja í Ivan Toney. Kaveh Solhekol, fréttamaður Sky Sports, heldur þessu fram.

Þessi tíðindi koma skömmu eftir að sagt var frá því að framherjinn væri búinn að samþykkja svakalegt tilboð sádiarabíska félagsins Al-Ahli.

Chelsea telur Toney henta fullkomlega inn í sitt lið, en félagið er á eftir markaskorara sem hefur sannað sig í ensku úrvalsdeildinni.

Toney á aðeins ár eftir af samningi sínum við Brentford og er hann því fáanlegur á hæfilegu verði.

