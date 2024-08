Sjáðu hvað Slot sagði við Carragher eftir fyrsta leikinn á Anfield

Skondið atvik átti sér stað í beinni á Sky Sports eftir sigur Liverpool á Brentford í gær.

Um var að ræða fyrsta heimaleik nýja stjórans Arne Slot í ensku úrvalsdeildinni. Fór hann 2-0 og var Hollendingurinn ansi brattur er hann mætti í viðtal við Sky Sports eftir leik.

Þar var til að mynda Liverpool-goðsögnin Jamie Carragher og var hann í miðri ræðu þegar Slot mætti á svæðið. „Ég er ekki einu sinni að hlusta á þig,“ sagði þáttastjórnandinn þá, létt í bragði.

Slot sá sér þarna leik á borði. „Hlustar einhver á hann?“ spurði hann og uppskar mikinn hlátur.

Carragher gerði sjálfur grín að þessu á samfélagsmiðlum eftir leik.

Arne Slot just putting me away on his Anfield debut!! #LIVBRE

pic.twitter.com/9XtveR7Fn2

— Jamie Carragher (@Carra23) August 25, 2024