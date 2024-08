Á leið til Bournemouth á láni

Bournemouth er að vinna í því að fá Kepa Arrizabalaga á láni frá Chelsea samkvæmt The Athletic.

Kepa er ekki inni í myndinni hjá Chelsea, en hann var á láni hjá Real Madrid á síðustu leiktíð. Þar vann hann bæði deild og Meistaradeild en missti sæti sitt í markinu þegar leið á tímabilið.

Bournemouth er í leit að markverði og hefur Aaron Ramsdale, markvörður Arsenal, til að mynda verið orðaður við félagið.

Nú virðist hins vegar sem svo að Kepa verði lausnin. Hann á þó aðeins ár eftir af samningi sínum við Chelsea svo hann þyrfti að framlengja hann áður en hann fer á láni til Bournemouth.

