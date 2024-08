Southgate kominn í nýtt starf

Gareth Southgate, sem hætti sem þjálfari enska landsliðsins eftir EM í sumar, er kominn í starf hjá UEFA.

Southgate mun starfa við það að fara á leiki fyrir hönd UEFA til að sjá þá frá sjónarhorni þjálfara og koma til baka með skýrslur. Eiga þær, ásamt klippum og tölfræði, að hjálpa til við að koma auga á nýjar áherslur (e. trends) í fótboltanum og í kjölfarið nýtast í þjálfaramenntun.

David Moyes, sem hætti hjá West Ham í sumar, hefur einnig tekið að sér svipað starf.

Southgate kom enska landsliðinu í úrslitaleik EM annað mótið í röð í sumar en eins og þremur árum fyrr varð niðurstaðan tap.

