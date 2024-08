Fer frá Brighton til Ítalíu

Billy Gilmour er að ganga í raðir Napoli frá Brighton.

Hinn 23 ára gamli Gilmour, sem á að baki 30 A-landsleiki fyrir Skota, gekk í raðir Brighton frá Chelsea fyrir tveimur árum síðan en reynir nú fyrir sér á nýjum slóðum.

Napoli mun greiða 17-18 milljónir evra fyrir Gilmour og má búast við því að hann gangist undir læknisskoðun á Ítalíu snemma í næstu viku.

Napoli varð Ítalíumeistari á þarsíðustu leiktíð en var í tómu brasi á þeirri síðustu og hafnaði í tíunda sæti. Liðið tapaði fyrsta leik sínum á þessu tímabili 3-0 gegn Verona.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024