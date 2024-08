Fabregas sankar að sér leikmönnum

Það er nóg að gera á skrifstofunni hjá Como, nýliðum í Serie A á Ítalíu, en félagið sankar að sér leikmönnum.

Nú er Sergi Roberto að ganga til liðs við félagið. Hann kemur á frjálsri sölu eftir að samningur hans við Barcelona rann út, en hann hafði allan sinn feril spilað með Börsungum.

Hinn 32 ára gamli Roberto gerir tveggja ára samning við Como með möguleika á þriðja árinu.

Undanfarna daga hefur Como einnig samið um að fá Nico Paz, ungan leikmann frá Real Madrid, og að fá Maximo Perrone á láni frá Manchester City. Fyrr í sumar fékk liðið þá Raphael Varane til liðs við sig.

Stjóri Como er Cesc Fabregas.

