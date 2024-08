Er við það að verða leikmaður Manchester United

Manuel Ugarte, miðjumaður Paris Saint-Germain, nálgast nú óðfluga að verða nýr leikmaður Manchester United.

Erik ten Hag er á eftir miðjumanni og hafði til að mynda áhuga á Sander Berge hjá Burnley. Sá fór hins vegar til Fulham.

Ugarte var búinn að semja um eigin kjör við United í síðasta mánuði en félögin náðu að lokum ekki saman.

Viðræður fóru hins vegar af stað á ný og nú er allt loks að verða klappað og klárt.

United mun fá Ugarte á láni en ber skylda til að kaupa hann næsta sumar.

