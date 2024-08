Aðdáendur agndofa eftir þessi ummæli Ronaldo um Georginu á meðan heimurinn horfði – Myndband

Cristiano Ronaldo opnaði Youtube-rás sína í gær og margir vilja meina að hann hafi varpað fram sprengju í myndbandi sem hann birti með unnustu sinni, Georgina Rodriguez.

Í klippunni kynnir Ronaldo Georgina sem „eiginkonu sína“ en ekki unnustu eða kærustu. Þau hafa verið saman síðan 2016 og eiga saman tvö börn, en hingað til ekki gengið í það heilaga, ekki opinberlega hið minnsta.

Ekki nóg með það að Ronaldo kalli Georgina eiginkonu sína í myndbandinu eru þau bæði með hringa, sem gæti enn frekar ýtt undir að þau hafi gift sig í leyni.

Áhorfendur og aðdáendur parsins voru ekki lengi að taka eftir þessum smáatriðum og nú fjalla miðlar um heim allan um hugsanlegt leyni-brúðkaup parsins.

Ronaldo spilar í dag með Al-Nassr í Sádi-Arabíu, en eins og flestir vita hefur hann átt glæstan feril í stærstu deildum Evrópu.

Hér að neðan má sjá klippuna sem um ræðir.

“I want to present my wife, Gio” — Cristiano Ronaldo announces he’s married to his longtime girlfriend, Georgina Rodríguez. pic.twitter.com/xFwGgFgsji

— Learnfromperryblog (@Learnfromperryb) August 21, 2024