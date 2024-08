Lánaður til nýliðanna – Gætu þurft að kaupa hann

Armando Broja er að ganga í raðir Ipswich á láni frá Chelsea. Hann mun gangast undir læknisskoðun í dag.

Félögin náðu saman í gær, en Ipswich ber skylda að kaupa framherjann ef nýliðarnir halda sér uppi í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð. Kaupverðið yrði í því tilfelli 30 milljónir punda.

Hinn 22 ára gamli Broja er fæddur á Englandi og kom upp í gegnum unglingastarf Chelsea. Hann spilar þó fyrir landslið Albaníu. Hann var á láni hjá Fulham seinni hluta síðustu leiktíðar.

🔵🚜 Armando Broja, completing medical tests at Ipswich Town today after deal agreed with Chelsea on Tuesday.

Loan with obligation to buy if #ITFC won't get relegated, package in excess of £30m as revealed yesterday.

Broja, set to sign before lunch time. pic.twitter.com/jFQPm9zN1n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024