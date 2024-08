Felix mættur aftur á Stamford Bridge

Chelsea hefur staðfest komu Joao Felix aftur til félagsins frá Atletico Madrid.

Enska félagið greiðir 42,6 milljónir punda, en skiptin marka endurkomu hans á Stamford Bridge. Hann lék með Chelsea á láni seinni hluta þarsíðustu leiktíðar.

Á síðustu leiktíð var Felix á láni hjá Barcelona, en hann var ekki inni í myndinni hjá Atletico.

„Ég er svo glaður að vera kominn aftur til Chelsea og get ekki beðið eftir að byrja,“ sagði Portúgalinn meðal annars eftir undirskrift.

Kaupin á Felix eru þau tíundu hjá Chelsea í sumar, en félagið hefur eytt yfir 200 milljónum punda.

