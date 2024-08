Allt klappað og klárt – Gundogan snýr aftur

Ilkay Gundogan er á leið aftur til Manchester City. Allt er klappað og klárt samkvæmt hinum virta Fabrizio Romano.

Gundogan, sem verður 34 ára í haust, kemur frá Barcelona. Hann var aðeins í eitt ár í Katalóníu, en hann kom einmitt frá City í fyrra.

Í Manchester vann kappinn allt sem hægt er að vinna og nú er hann mættur aftur.

Gundogan kemur frítt frá Barcelona þrátt fyrir að eiga tvö ár eftir af samningi sínum þar. Hann skrifar undir eins árs samning við City.

🚨🔵 Ilkay Gündogan back to Manchester City, here we go! Deal in place with German midfielder to join on contract valid until June 2025.

Agreement reached after positive talks in last 48h and Pep Guardiola said yes, as revealed yesterday.

Gündogan will leave Barça for FREE. pic.twitter.com/XqkDZlMEtk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024