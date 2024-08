Þetta er lið ársins í ensku úrvalsdeildinni – Enginn Palmer

Cole Palmer var ekki valinn í lið ársins í ensku úrvalsdeildinni fyrir frammistöðu sína á síðustu leiktíð.

Það voru leikmenn ensku deildarinnar sem völdu liðið en það er mest megnis skipað leikmönnum Manchester City og Arsenal.

Phil Foden var valinn leikmaður ársins og er í fremstu víglínu ásamt Erling Haaland og Ollie Watkins.

Liðið var birt í kvöld en Palmer var næst markahæstur síðasta vetur og lagði þá einnig upp fjölda marka.

Frammistaða Chelsea hefur væntanlega haft áhrif á valið en liðið átti alls ekki sitt besta tímabil.

The PFA Premier League Team of the Year, voted for by the players ⤵️ pic.twitter.com/uuoQ4roT0O

— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 20, 2024