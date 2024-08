Laug að samstarfsmönnum: Sagðist ekki getað mætt tvo daga í röð – ,,Við sáum þig!“

Micah Richards, fyrrum leikmaður Manchester City, starfar í dag sem sparkspekingur fyrir bæði BBC og Sky Sports.

Richards neitaði að mæta í þátt helgarinnar í Match of the Day en hann sagðist einfaldlega ekki getað unnið tvo daga í röð.

Samstarfsmenn hans, Gary Lineker og Alan Shearer, létu fyrrum varnarmanninn heyra það eftir að hafa séð hann í vinnunni hjá Sky Sports sama dag.

Richards fór þó yfir stöðuna og útskýrði sitt mál og segir að það sé ómögulegt fyrir hann að vinna tvær tólf tíma vaktir í röð þar sem Sky þarf einnig á hans starfskrafti að halda.

,,Alan, við vorum saman allan gærdaginn.. Bíddu aðeins Micah, þú varst að segja við okkur að þú gætir ekki unnið tvo daga í röð,“ sagði Lineker.

Shearer tók þá undir með samstarfsmanni sínum: ,,Já hvaða bull var það? Við sáum þig í vinnunni!“

Richards svaraði að lokum fyrir sig og hafði þetta að segja:

,,Nei, nei, nei! Fyrir þá sem ekki vita þá er vinnudagur Match of the Day frá hádegi til miðnættis. Ég get ekki tekið þátt í því og tekið þátt í Super Sunday [á Sky Sports] í átta tíma degi seinna.“

,,Ég vinn eina viku fyrir BBC og næstu viku þá vinn ég fyrir Sky Sports.“