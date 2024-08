Sádarnir gefast ekki upp og reyna að sannfæra Toney

Sádiarabíska félagið Al Ahli er á fullu að reyna að fá enska framherjann Ivan Toney í sínar raðir frá Brentford.

Toney á aðeins ár eftir af samningi sínum við Brentford og hefur verið sterklega orðaður annað, þar á meðal við stórliðin á Englandi.

Ekkert félag hefur þó viljað ganga að verðmiða Brentford hingað til og því ekki ólíklegt að niðurstaðan verði sú að Englendingurinn haldi til Sádí.

Brentford hafnaði 35 milljóna punda tilboði Al Ahli í síðustu viku. Sádarnir gefast þó ekki upp og reyna að sannfæra bæði Toney og félag hans.

Toney var ekki með Brentford í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar um helgina vegna vangavelta um framtíð hans.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Al Ahli remain in talks to sign Ivan Toney after £35m bid rejected by Brentford last week.

Negotiations ongoing on both player and club side, still waiting for Toney and his family’s decision.

As exclusively revealed, he’s number one target with two more names on the list. pic.twitter.com/h3e3x2oR4C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024