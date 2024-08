Strunsaði út í beinni útsendingu: Náðu að plata alla áhorfendur – Ástæðan er stórfurðuleg

Stórundarlegt atvik átti sér stað á föstudag fyrir leik Manchester United og Wolves í ensku úrvalsdeildinni.

Eric Cantona, goðsögn United, var mættur í settið fyrir leik til að ræða komandi tímabil í ensku deildinni.

Þáttastjórnandinn spurði Cantona að tveimur spurningum en hann gaf lítið frá sér og endaði á því að yfirgefa settið í beinni útsendingu.

Áhorfendur voru steinhissa vegna framkomu Cantona en komust síðar að sannleikanum sem er jafnvel furðulegri.

Cantona var að auglýsa fyrir fyrirtækið Showmax sem er með auglýsingarétt ensku deildarinnar í Afríku.

Myndböndin hér fyrir neðan tala sínu máli en ljóst að Cantona sem og hans samstarfsmenn náðu að plata nánast alla í beinni útsendingu.

Eric Cantona walks off stage when asked a stupid question. I fucking love him ❤️

pic.twitter.com/nsiqWK9dC9

— Billy Meredith (@BillyMeredithMU) August 17, 2024