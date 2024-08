Margir hissa eftir þessa ákvörðun dómarans: Tók leikmanninn hálstaki en slapp við refsingu – Sjáðu myndbandið

Margir eru hissa á því að Yerson Mosquera, leikmaður Wolves, hafi ekki fengið allavega að líta gula spjaldið gegn Arsenal í dag.

Mosquera lenti í útistöðum við Kai Havertz, leikmann Arsenal en hann virtist hafa tekið hann ansi grófu hálstaki.

Dómari leiksins og þeir sem vinna í VAR-herberginu dæmdu þó ekki neitt og var haldið áfram með leikinn.

Mosquera er talinn vera stálhepinn að hafa sloppið með refsingu en hans lið, Wolves, tapaði viðureigninni 2-0.

Hér má sjá atvikið.

An altercation between Kai Havertz and Yerson Mosquera, where the Wolves player seemingly strangles Havertz…😳

Is this a red card? 🤔 pic.twitter.com/jfdRxcdvrw

— DailyAFC (@DailyAFC) August 17, 2024