Mennirnir í Úganda vekja mikla athygli – Fóru með bænirnar fyrir stóru stundina í kvöld

Stuðningsmenn Manchester United komu snemma saman í morgun til að biðja fyrir, um er að ræða stuðningsmenn United í Úganda.

Í Afríku er enski fótboltinn afar vinsæll en úrvalsdeildin fer af stað í kvöld.

Manchester United mætir þá Fulham á heimavelli og fóru mennirnir í Úganda með bænirnar sínar.

Þeir vonast eftir góðu tímabili en United endaði í áttunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð.

Bænirnar voru góðar eins og sjá má hér að neðan.

🚨🎥 – Manchester United fans in Iganga, Uganda praying ahead of the 2024/25 season that starts tonight

Don’t ever think that people away from England aren’t ‘proper’ fans.. pic.twitter.com/xfmnsr1zwu

— Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) August 16, 2024