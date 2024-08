Arsenal nálgast það að klára kaupin á Merino

Mikel Merino færist nær Arsenal en liðið kaupir hann frá Real Sociedad á tæpar 30 milljónir punda.

Merino er spænskur miðjumaður en hann var hluti af spænska landsliðinu sem vann Evrópumótið í sumar.

Merino hefur verið hjá Sociedad í sex ár en hann lék eitt ár með Newcastle frá 2017 sem var honum afar erfitt.

Merino er 28 ára gamall en Mikel Arteta stjóri Arsenal hefur lagt áherslu á að styrkja miðsvæði sitt.

Búist er við að Merino komi inn sem djúpur miðjumaður og með Declan Rice og Martin Odegaard fyrir framan sig.

