Sjáðu fyrsta mark Kylian Mbappe fyrir Real Madrid

Kylian Mbappe skoraði mark í sínum fyrsta opinbera leik fyrir Real Madrid þegar liðið vann Atalanta 2-0 í leik um Ofurbikarinn í gær.

Staðan var markalaus í hálfleik en Federico Valverde og Mbappe reimuðu á sig markaskóna í þeim síðari.

Mbappe kom frítt til Real Madrid frá PSG í sumar og er byrjaður að skora.

Mbappe klæðist treyju númer níu hjá Real Madrid en treyja númer 7 var upptekin þar sem Vini Jr. er í henni.

Mark Mbappe má sjá hér að neðan.

POV: You get to see Mbappe’s first goal with #RealMadrid #KylianMbappe pic.twitter.com/71Ei9UmAFq

