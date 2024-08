Faðir eins besta knattspyrnumanns í heimi stunginn á bílastæði – Hættu upptöku rétt áður en allt gerðist

Faðir Lamine Yamal leikmanns Barcelona liggur þungt haldinn á spítala í Katalóníu eftir að hann var stunginn á götum Barcelona í dag.

Myndband hefur birst þar sem pabbi Yamal virðist eiga í útistöðum við nágranna sína.

Yamal er 17 ár gamall og er efnilegasti knattspyrnumaður í heimi. Hann var frábær með liði Spánar sem varð Evrópumeistari í sumar.

Yamal var 16 ára þegar Evrópumótið hófst en var allt í öllu í liði Spánar.

Lögreglan er byrjuð að rannsaka málið en faðir Yamal hefur fylgt honum út um allt undanfarin ár og stutt við hann í fóboltanum.

Árásin átti sér stað við bílastæði en eins og myndbandið hér að ofan voru átökin þar til að byrja með.

🚨🚨| BREAKING: Lamine Yamal’s father was stabbed in a parking lot and his condition is serious. The police is investigating.

[@LaVanguardia via @ReshadFCB] pic.twitter.com/eUO33VjBeL

— CentreGoals. (@centregoals) August 14, 2024