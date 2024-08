Arsenal enn í viðræðum um miðjumanninn sem Arteta vill ólmur fá

Arsenal er enn í fullu fjöri að ræða við Real Sociedad um kaup á Mikel Merino miðjumanni félagsins.

Langar umræður hafa átt sér stað um hvernig Sociedad vill fá greitt fyrir Merino.

Mikel Arteta leggur mikla áherslu á að fá inn djúpan miðjumann sem getur myndað þríeyki með Declan Rice og Martin Odegaard.

Thomas Partey og Jorginho eru til staðar en Arteta telur sig geta bætt leik liðsins með Merino.

Merino er spænskur landsliðsmaður en hann lék um stutta stund með Newcastle.

🚨🔴⚪️ More on Mikel Merino deal.

Arsenal and Real Sociedad have been in contact for weeks, formal bid part of the process after long verbal talks over deal structure.

Similar to Calafiori story, clubs negotiating best solution.

Merino wants Arsenal, contract 100% agreed. pic.twitter.com/LkfDr1kRjE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024