Berst við krabbamein og brast í grát þegar hann sá hvað liðsfélagarnar gerðu til að styðja hann

Markus Herman fyrirliði Kalmar AIK í sænska boltanum berst við krabbamein og brast í grát þegar hann sá hvað liðsfélagar hans höfðu gert til að styðja hann.

Herman hefur háð harða baráttu við krabbamein og í lyfjameðferðinni missti hann hár sitt.

Spilaður var styrktarleikur á dögunum og ákváðu allir leikmenn Kalmar að raka af sér hárið til að styðja við Herman.

Herman mætti svo í búningsklefa liðsins þar sem hann brast í grát við að sjá samstöðuna hjá liðsfélögum sínum.

Samstaðan var mikil þar sem allir féllust í faðma eins og sjá má hér að neðan.

An incredible video. 🥹

Players from the Swedish club Kalmar AIK FK have shaved their hair in support of the club captain Markus Herman, who is suffering from cancer.

Hope he gets well soon! 💙

