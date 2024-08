Birmingham staðfestir komu Alfons Sampsted

Birmingham City hefur staðfest komu Alfons Sampsted frá Twente í Hollandi en hann kemur á láni. Liðið leikur í þriðju efstu deild Englands.

Alfons er annar Íslendingurinn sem Birmingham fælr í sumar en Willum Þór Willumsson er einnig leikmaður liðsins.

Alfons og Willum ólust saman upp í Breiðablik og eru nú keyptir til Birmingham. Báðir koma frá Hollandi.

Did you know, there's not one, but 𝗧𝗪𝗢 current Blues players in this picture… 📸 pic.twitter.com/lpSn0uHqW4

— Birmingham City FC (@BCFC) August 12, 2024